Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова — о предстоящей встрече с Йович: за её прогрессом интересно наблюдать

Анисимова — о предстоящей встрече с Йович: за её прогрессом интересно наблюдать
Комментарии

Финалистка двух турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне с соотечественницей Ивой Йович.

Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 12:00 МСК
Ива Йович
19
США
Ива Йович
И. Йович
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
5
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Она показывает очень хороший теннис. Кроме того, это очень стабильная теннисистка, особенно учитывая её возраст. За её прогрессом действительно интересно наблюдать.

Никогда раньше с ней не играла, поэтому матч будет очень интересным. Мне всегда нравится встречаться с соперницами, против которых я ещё не выходила на корт. Каждый раз можно узнать что-то новое.

Уверена, нас ждёт отличный матч. Она действительно производит сильное впечатление», — сказала Анисимова на пресс-конференции в Лондоне.

Материалы по теме
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android