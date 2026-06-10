Анисимова — о предстоящей встрече с Йович: за её прогрессом интересно наблюдать
Поделиться
Финалистка двух турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне с соотечественницей Ивой Йович.
Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 12:00 МСК
19
Ива Йович
И. Йович
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Она показывает очень хороший теннис. Кроме того, это очень стабильная теннисистка, особенно учитывая её возраст. За её прогрессом действительно интересно наблюдать.
Никогда раньше с ней не играла, поэтому матч будет очень интересным. Мне всегда нравится встречаться с соперницами, против которых я ещё не выходила на корт. Каждый раз можно узнать что-то новое.
Уверена, нас ждёт отличный матч. Она действительно производит сильное впечатление», — сказала Анисимова на пресс-конференции в Лондоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2026
-
22:54
-
22:16
-
22:01
-
21:19
-
21:12
-
20:00
-
19:56
-
19:22
-
18:55
-
17:33
-
17:23
-
16:56
-
16:48
-
16:44
-
16:37
-
16:22
-
16:05
-
15:54
-
15:41
-
15:39
-
15:22
-
15:21
-
15:13
-
14:57
-
14:46
-
13:58
-
13:54
-
13:49
-
13:22
-
12:59
-
12:50
-
12:48
-
12:40
-
12:30
-
12:05