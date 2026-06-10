Анисимова — о предстоящей встрече с Йович: за её прогрессом интересно наблюдать

Финалистка двух турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне с соотечественницей Ивой Йович.

«Она показывает очень хороший теннис. Кроме того, это очень стабильная теннисистка, особенно учитывая её возраст. За её прогрессом действительно интересно наблюдать.

Никогда раньше с ней не играла, поэтому матч будет очень интересным. Мне всегда нравится встречаться с соперницами, против которых я ещё не выходила на корт. Каждый раз можно узнать что-то новое.

Уверена, нас ждёт отличный матч. Она действительно производит сильное впечатление», — сказала Анисимова на пресс-конференции в Лондоне.