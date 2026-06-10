Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2026 год: результаты матчей 10 июня

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2026 год: результаты матчей 10 июня
Комментарии

Сегодня, 10 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) продолжился розыгрыш травяного турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 2-й круг:

Лоис Буассон (Франция) – Солана Сьерра (Аргентина) – 4:6,7:5, 3:6;

Анастасия Потапова (Австрия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4;

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 1:6;

Никола Бартунькова (Чехия) – Ханне Виндевинкель (Бельгия, WC) – 6:4, 6:7 (5:7), 5:7;

Эмма Наварро (США, 4) – Кэти Макнелли (США) – 6:4, 0:6, 4:6.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.

Сетка турнира в Хертогенбосхе
Календарь турнира в Хертогенбосхе
Материалы по теме
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android