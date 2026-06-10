Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2026 год: результаты матчей 10 июня

Сегодня, 10 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) продолжился розыгрыш травяного турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 2-й круг:

Лоис Буассон (Франция) – Солана Сьерра (Аргентина) – 4:6,7:5, 3:6;

Анастасия Потапова (Австрия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4;

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 1:6;

Никола Бартунькова (Чехия) – Ханне Виндевинкель (Бельгия, WC) – 6:4, 6:7 (5:7), 5:7;

Эмма Наварро (США, 4) – Кэти Макнелли (США) – 6:4, 0:6, 4:6.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.