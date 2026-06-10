Турнир WTA-500 в Лондоне, 2026 год: результаты матчей 10 июня

Сегодня, 10 июня, в Лондоне (Великобритания) стартовал розыгрыш травяного турнира WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 2-й круг:

Лаура Зигемунд (Германия) – Аманда Анисимова (США, 2) – 1:6, 3:6;

Виктоия Мбоко (Канада, 3) – Каролина Плишкова (Чехия, SR) – 2:6, 4:3 (отказ Мбоко);

Мари Боузкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия, LL) – 5:6 (матч перенесён на 11 июня из-за дождя).

Турнир в Лондоне проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является немецкая теннисистка Татьяна Мария.