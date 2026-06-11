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Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, мужчины: результаты матчей 10 июня

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, мужчины: результаты матчей 10 июня
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В среду, 10 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжился розыгрыш турнира ATP-250. В рамках игрового дня прошли матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе — 2026, мужчины. Первый круг. Результаты на 10 июня:

Камиль Майхшак (Польша) – Отто Виртанен (Финляндия) – 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4);

Зизу Бергс (Бельгия) – Джеймс Маккейб (Австралия) – 7:6 (7:2), 2:6, 6:7 (4:7);

Тейс Богард (Нидерланды) – У Ибин (Китай) – 6:3, 2:6, 6:4.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе — 2026, мужчины. Второй круг. Результаты на 10 июня:

Алекс де Минор (Австралия) – Мартин Дамм-мл. (США) – 7:6 (10:8), 7:5.

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