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Фоньини — о выступлении Коболли на «Ролан Гаррос»: он доказал свою ценность на грунте

Фоньини — о выступлении Коболли на «Ролан Гаррос»: он доказал свою ценность на грунте
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Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини прокомментировал выступление итальянца Флавио Коболли на Открытом чемпионате Франции – 2026. Коболли уступил в финале турнира немцу Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«В первом сете финала произошло то, чего я ожидал: он был очень напряжён, торопился и допускал ошибки. Затем были моменты и ошибки с обеих сторон, главное, что уровень был. В пятом сете, на мой взгляд, в игру в первую очередь вступил психологический фактор: после двух таких интенсивных недель ты начинаешь ощущать вес всего, что пережил. Но одно точно: на грунте он доказал свою ценность. Верно, что сетка турнира немного раскрылась, и кто-то скажет, что Флавио повезло, но, когда у тебя появляется шанс, ты должен уметь им воспользоваться. И он это сделал.

Мы ещё поговорим об этом в ближайшие дни, но первое, что я ему сказал, когда увидел: «Браво», а потом добавил: «Чёрт возьми, если бы ты удержался с самого начала пятого сета…» Мы должны сохранять все позитивные вещи, которые были сделаны за эти две недели», – приводит слова Фоньини Gazzetta Dello Sport.

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