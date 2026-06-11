Фоньини — о выступлении Коболли на «Ролан Гаррос»: он доказал свою ценность на грунте

Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини прокомментировал выступление итальянца Флавио Коболли на Открытом чемпионате Франции – 2026. Коболли уступил в финале турнира немцу Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«В первом сете финала произошло то, чего я ожидал: он был очень напряжён, торопился и допускал ошибки. Затем были моменты и ошибки с обеих сторон, главное, что уровень был. В пятом сете, на мой взгляд, в игру в первую очередь вступил психологический фактор: после двух таких интенсивных недель ты начинаешь ощущать вес всего, что пережил. Но одно точно: на грунте он доказал свою ценность. Верно, что сетка турнира немного раскрылась, и кто-то скажет, что Флавио повезло, но, когда у тебя появляется шанс, ты должен уметь им воспользоваться. И он это сделал.

Мы ещё поговорим об этом в ближайшие дни, но первое, что я ему сказал, когда увидел: «Браво», а потом добавил: «Чёрт возьми, если бы ты удержался с самого начала пятого сета…» Мы должны сохранять все позитивные вещи, которые были сделаны за эти две недели», – приводит слова Фоньини Gazzetta Dello Sport.