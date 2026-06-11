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Турнир ATP-250 в Штутгарте, мужчины: результаты матчей 10 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, мужчины: результаты матчей 10 июня
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В среду, 10 июня, на травяных кортах Штутгарта (Германия) продолжился розыгрыш турнира ATP-250. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте — 2026, мужчины. Второй круг. Результаты на 10 июня:

Александр Бублик (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:2

Маттия Беллуччи (Италия) – Янник Ханфман (Германия) – 7:5, 5:7 (4:7), 6:2

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Готье Онклин (Бельгия) – 7:6 (7:1), 6:2

Матч между Тейлором Фрицем (США) и Мартином Ландалусем (Испания) был перенесён на 11 июня.

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