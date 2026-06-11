«Перестань меня копировать». Соболенко отреагировала на фото Джоковича из Парижа

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с юмором прокомментировала пост серба Новака Джоковича, который опубликовал серию фото из Парижа после «Ролан Гаррос» — 2026.

«Первая фотография больше похожа на стиль Сабы. Перестань меня копировать», — написала Соболенко в комментариях под постом Джоковича в одной из социальных сетей.

Фото: Фото: из личного архива Новака Джоковича

Соболенко на «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, где проиграла россиянке Диане Шнайдер. Победительницей турнира в женском одиночном разряде стала россиянка Мирра Андреева.

Джокович, в свою очередь, на «Ролан Гаррос» дошёл до третьего круга, где проиграл бразильцу Жоао Фонсеке.