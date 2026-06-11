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Джокович ответил Соболенко, которая попросила перестать её копировать

Джокович ответил Соболенко, которая попросила перестать её копировать
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко, которая в шутку попросила серба перестать копировать её. Ранее Соболенко отреагировала на фото Джоковича с Парижа, отметив, что он копирует её стиль.

«Я сейчас в своей эре Соболенко», — ответил Джокович на комментарий Соболенко в одной из социальных сетей.

Соболенко на «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, где проиграла россиянке Диане Шнайдер. Победительницей турнира в женском одиночном разряде стала россиянка Мирра Андреева.

Джокович, в свою очередь, на «Ролан Гаррос» дошёл до третьего круга, где проиграл бразильцу Жоао Фонсеке.

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