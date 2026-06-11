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Мирра Андреева назвала момент в финале «РГ», когда почувствовала себя победительницей

Мирра Андреева назвала момент в финале «РГ», когда почувствовала себя победительницей
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Мирра Андреева рассказала, в какой момент в финале «Ролан Гаррос» ощутила приближение победы.

«У меня появилось такое ощущение после того, как стало 2:3 [по геймам в первом сете]. Я проиграла два гейма, а после – получилось взять свою подачу. Тогда я поняла, что вообще не хочу ни проигрывать, ни геймы больше отдавать. Я стала увереннее играть, и уже настрой был такой, чтобы выйти и победить», — сказала Мирра в интервью для «Чемпионата».

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.

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