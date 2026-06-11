Мирра Андреева поделилась, что ей снилось в ночь перед финалом «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева ответила на вопрос, что ей снилось в ночь перед финалом с Майей Хвалиньской.

«В эту ночь, кстати, вообще ничего не снилось. До этого у меня всю неделю были какие-то яркие сны про всякое. Снилось всё подряд. Но эта ночь прямо как по щелчку пролетела», — сказала Мирра в интервью для «Чемпионата».

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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