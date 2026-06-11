Любичич — о Звереве: Синнер и Алькарас по‑прежнему сильнее

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился мнением после победы третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026.
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«Я не думаю, что это что‑то сильно изменит. Сегодня, в отличие от прошлого, у Саши другой результат, но стиль игры остался прежним. Да, победа важная, но она не говорит о какой‑либо технической или тактической трансформации немецкого теннисиста. Он выиграл матч, который должен был выиграть, но Синнер и Алькарас по‑прежнему сильнее. Он останется первым среди вторых — тем, кто на корте предпочитает выжидать, но, когда переходит в атаку, не даёт сопернику ни малейшей передышки. Результат матчей не всегда зависит от него», — приводит слова Любичича We love tennis.
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