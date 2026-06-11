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«Не была уверена, выиграю ли «Шлем». Мирра Андреева — об ожидании победы на «Ролан Гаррос»

«Не была уверена, выиграю ли «Шлем». Мирра Андреева — об ожидании победы на «Ролан Гаррос»
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Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» рассказала об ожидании победы на турнире «Большого шлема» уже в этом году.

«Я на самом деле не была уверена, что «Шлем» придёт в этом году. Я не была уверена, придёт ли он вообще. Пыталась ничего себе не говорить в этом плане, мол, надо выиграть «Шлем», потому что и так очень много людей про это говорили. Думала, если и выиграю, то это случится не сейчас. Может быть, не знаю, через годик, через два. Не было такого, что я чувствовала: «Окей, всё, в этом году я выиграю «Шлем», — поделилась Мирра в интервью для «Чемпионата».

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.

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