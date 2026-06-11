Турнир АТР-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 11 июня

Сегодня, 11 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 11 июня:

12:00. Уго Умбер (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция);

13:30. Адриан Маннарино (Франция) – Артур Риндеркнеш (Франция);

13:30. Камиль Майхшак (Польша) – Джеймс Маккейб (Австралия);

13:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Чжан Чжичжэнь (Китай);

15:00. Нуну Боржеш (Португалия) – Марин Чилич (Хорватия);

15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Мартон Фучович (Венгрия);

16:30. Даниил Медведев (Россия) – Тейс Богард (Нидерланды).