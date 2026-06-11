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Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 11 июня

Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 11 июня
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Сегодня, 11 июня, на травяных кортах в Штутгарте (Германия) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год. Расписание матчей на 11 июня:

12:00. Ринки Хидзиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США);
12:30. Иржи Легечка (Чехия) – Джеймс Дакворт (Австралия);
13:30. Со Симабукуро (Япония) – Ник Кирьос (Австралия);
16:00. Мартин Ландалус (Испания) – Тейлор Фриц (США);
18:00. Бен Шелтон (США) – Маркос Гирон (США).

Действующим победителем турнира является Тейлор Фриц.

Сетка турнира АТР-250 в Штутгарте
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