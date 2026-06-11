«Постепенно забываю». Мирра Андреева — об эмоциях после победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева ответила, что совпало с её фантазиями о победе на турнире «Большого шлема». После триумфа на «Ролан Гаррос» спортсменка делилась тем, что часто визуализировала этот момент.

«Что совпало с фантазиями о победе? Совпали эти невероятные эмоции, эйфория, адреналин, когда ты только выигрываешь турнир и понимаешь, что это «Большой шлем». Единственное, чего я не ожидала, что эти эмоции так быстро уйдут. Сейчас я уже думаю: «Так, через два дня тренироваться опять…» И уже все как будто забудут, и я тоже забываю постепенно. Казалось, будто несколько дней точно продлится эта эйфория. Но прошла пара дней, и уже возникает мысль: «Ну, выиграла, и всё», — поделилась Мирра в интервью для «Чемпионата».

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