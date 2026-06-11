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Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 11 июня

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 11 июня
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Сегодня, 11 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе (Нидерланды) продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 11 июня:

12:00. Робин Монтгомери (США) – Гретье Миннен (Бельгия);
12:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Элисе Мертенс (Бельгия);
12:00. Анастасия Потапова (Австрия) – Зейнеп Сёнмез (Турция);
13:30. Панна Удварди (Венгрия) – Дарья Снигур (Украина) (матч продолжится с третьего сета, так как не был доигран днём ранее);
13:30. Магда Линетт (Польша) – Миа Поганкова (Словакия);
14:30. Барбора Крейчикова (Чехия) – Ханне Вандевинкель (Бельгия);
16:00. Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина);
17:30. Кэти Макнелли (США) – Солана Сьерра (Аргентина).

Сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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