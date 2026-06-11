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Мирра Андреева поделилась деталями подготовки к финалу с Хвалиньской на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева поделилась деталями подготовки к финалу с Хвалиньской на «Ролан Гаррос»
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Мирра Андреева раскрыла детали тренировок перед финалом «Ролан Гаррос» с Майей Хвалиньской.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«На тренировке мы специально готовились именно к тому, как Майя будет играть. Попросили спарринга-левшу, чтобы он миксовал скорость, резаные, укороченные, все эти свечки. 1 час 20 минут мы провели на корте и всё это время делали то, что она делает на корте», — сказала Мирра Андреева в интервью для «Чемпионата».

На минувшем Открытом чемпионате Франции Майя Хвалиньска начала выступление в основной сетке, куда пробилась через квалификацию, в статусе 114-й ракетки мира. После успеха в Париже она поднялась на 93 строчки рейтинга WTA.

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.

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