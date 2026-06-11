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Главная Теннис Новости

«Он продвигает немецкий теннис». Экс-теннисист Кольшрайбер — о Звереве

«Он продвигает немецкий теннис». Экс-теннисист Кольшрайбер — о Звереве
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Немецкий экс-теннисист Филипп Кольшрайбер высказался по поводу победы третьей ракетки мира Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Такой триумф просто повышает узнаваемость, а это как раз то, в чём нуждается теннис. Нам нужно, чтобы многие молодые люди видели в этом спорте нечто потрясающее. Он блистает каждую неделю на крупнейших турнирах. Без него мы бы куда строже судили немецкий теннис — яркие моменты в нём случаются нечасто. Александр продвигает немецкий теннис на международной арене, воплощая ценности упорного труда и уверенности в себе. Думаю, немецкому теннису стоит воспользоваться этим моментом и дать ему отдохнуть, не возлагая на него слишком больших ожиданий. Зверев выиграл турнир Большого шлема. Надеюсь, он завоюет ещё много титулов, но конкуренция очень жёсткая. Только будущее покажет, сможет ли он войти в число лучших — рядом с Алькарасом и Синнером. А пока ему стоит насладиться осуществлением своей мечты», — приводит слова Филиппа We love tennis.

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Новости. Теннис
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