Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 11 июня

Сегодня, 11 июня, на травяных кортах в Лондоне продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей на 11 июня:

13:30. Сорана Кырстя (Румыния) – Эмма Радукану (Великобритания);

13:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) – Камилла Рахимова (Узбекистан);

15:00. Мари Боузкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) (матч не был доигран днём ранее);

16:30. Елена Рыбакина (Казахстан) – Татьяна Мария (Германия);

18:00. Жаклин Кристиан (Румыния) – Кэти Бултер (Великобритания).