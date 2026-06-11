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Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 11 июня

Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 11 июня
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Сегодня, 11 июня, на травяных кортах в Лондоне продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей на 11 июня:

13:30. Сорана Кырстя (Румыния) – Эмма Радукану (Великобритания);
13:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) – Камилла Рахимова (Узбекистан);
15:00. Мари Боузкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) (матч не был доигран днём ранее);
16:30. Елена Рыбакина (Казахстан) – Татьяна Мария (Германия);
18:00. Жаклин Кристиан (Румыния) – Кэти Бултер (Великобритания).

Сетка турнира WTA-500 в Лондоне
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