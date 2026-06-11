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Тренер Патрик Муратоглу: Зверев не мог проиграть финал «Ролан Гаррос»

Тренер Патрик Муратоглу: Зверев не мог проиграть финал «Ролан Гаррос»
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Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о финале «Ролан Гаррос» — 2026, в котором одержал победу немецкий теннисист Александр Зверев. В финале турнира он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Да, это был матч из пяти сетов. Да, сценарий получился невероятным, с неожиданными поворотами, но если по‑настоящему внимательно разобрать финал, то Зверев не мог его проиграть. Игроки пережили столько взлётов и падений — и это вполне объяснимо, ведь эмоциональный накал в этом матче был колоссальным.

Мне кажется, Коболли на протяжении всего матча неосознанно ставил себя в позицию уступающего по отношению к Звереву. Как так вышло? Он буквально отдал первый сет — он тогда просто не был в игре. Потом он сравнял счёт — стало по одному сету. Третий сет прошёл в очень плотной борьбе, дошло до счёта 5-4. Коболли полностью проваливает свою игру и уступает третий сет — и снова оказывается в позиции уступающего. Затем он выигрывает четвёртый сет, но в пятом абсолютно выпадает из игры. Он ни разу, ни разу не лидировал по ходу матча.

Финал турнира Большого шлема — это то, за что нужно бороться. Никто не преподнесёт победу на блюдечке. Оба игрока сражаются за свой успех, и когда ты словно даёшь понять, что предпочитаешь, чтобы соперник всё время вёл в счёте, ты тем самым показываешь, что не готов биться за победу», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

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