«Две недели не брала ракетку в руки». Мирра Андреева — о подготовке к сезону-2026

Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» раскрыла, как провела предсезонную подготовку и справилась с трудными периодами в карьере. В финале турнира в Париже она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску.

«Конечно, в прошлом сезоне, в конце, было тяжело. Мне помогло то, что я перезагрузилась перед началом нового сезона. Я провела очень много времени с семьёй. Две недели я вообще ничего не делала, просто отдыхала, про теннис не думала, даже ракетку в руки не брала», — призналась Мирра в интервью для «Чемпионата».

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