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«Две недели не брала ракетку в руки». Мирра Андреева — о подготовке к сезону-2026

«Две недели не брала ракетку в руки». Мирра Андреева — о подготовке к сезону-2026
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Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» раскрыла, как провела предсезонную подготовку и справилась с трудными периодами в карьере. В финале турнира в Париже она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Конечно, в прошлом сезоне, в конце, было тяжело. Мне помогло то, что я перезагрузилась перед началом нового сезона. Я провела очень много времени с семьёй. Две недели я вообще ничего не делала, просто отдыхала, про теннис не думала, даже ракетку в руки не брала», — призналась Мирра в интервью для «Чемпионата».

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.

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