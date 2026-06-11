«Две недели не брала ракетку в руки». Мирра Андреева — о подготовке к сезону-2026
Поделиться
Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» раскрыла, как провела предсезонную подготовку и справилась с трудными периодами в карьере. В финале турнира в Париже она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Конечно, в прошлом сезоне, в конце, было тяжело. Мне помогло то, что я перезагрузилась перед началом нового сезона. Я провела очень много времени с семьёй. Две недели я вообще ничего не делала, просто отдыхала, про теннис не думала, даже ракетку в руки не брала», — призналась Мирра в интервью для «Чемпионата».
Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2026
-
11:16
-
11:10
-
10:53
-
10:35
-
10:30
-
10:27
-
10:16
-
10:00
-
09:56
-
09:39
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
03:10
-
01:18
-
00:57
-
00:49
-
00:46
- 10 июня 2026
-
23:22
-
22:54
-
22:16
-
22:01
-
21:19
-
21:12
-
20:00
-
19:56
-
19:22
-
18:55
-
17:33
-
17:23
-
16:56
-
16:48
-
16:44