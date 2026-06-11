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Онс Жабер показала процесс восстановления после рождения ребёнка

Онс Жабер показала процесс восстановления после рождения ребёнка
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Бывшая вторая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер показала процесс восстановления после рождения ребёнка, опубликовав у себя на странице в соцсети фотографии из спортивного зала.

Фото: Личный архив Онс Жабер

Фото: Личный архив Онс Жабер

«Возвращаюсь к работе, теперь уже с чуть большей любовью в сердце, чем прежде», — подписала фотографии Жабер.

Напомним, 31-летняя Жабер приняла решение приостановить свою профессиональную карьеру в июле 2025 года. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне. В октябре теннисистка объявила о своей первой беременности. В минувшем апреле у неё родился сын, которому дали имя Элиан.

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