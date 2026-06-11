«Могу у него многому поучиться». Тейс Богард — о матче с Медведевым в Хертогенбосхе
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779-я ракетка мира нидерландский теннисист Тейс Богард, который сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, высоко оценил мастерство соперника.
Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 16:30 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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779
Тейс Богард
Т. Богард
«Матч с Даниилом тут, в Нидерландах, при местных болельщиках – особое для меня чувство. Планирую как можно лучше подготовиться – посмотрим, что получится. Тот факт, что до этого я уже тренировался с Даниилом, безусловно, мне в плюс. Могу у него многому поучиться, потому что он, конечно, великий игрок и бывшая первая ракетка мира. На тренировках вижу, насколько он точен в каждом ударе – это то, что у него определённо можно почерпнуть», — цитирует Богарда официальный сайт АТР.
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