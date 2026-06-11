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«Могу у него многому поучиться». Тейс Богард — о матче с Медведевым в Хертогенбосхе

«Могу у него многому поучиться». Тейс Богард — о матче с Медведевым в Хертогенбосхе
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779-я ракетка мира нидерландский теннисист Тейс Богард, который сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, высоко оценил мастерство соперника.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 16:30 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейс Богард
779
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард

«Матч с Даниилом тут, в Нидерландах, при местных болельщиках – особое для меня чувство. Планирую как можно лучше подготовиться – посмотрим, что получится. Тот факт, что до этого я уже тренировался с Даниилом, безусловно, мне в плюс. Могу у него многому поучиться, потому что он, конечно, великий игрок и бывшая первая ракетка мира. На тренировках вижу, насколько он точен в каждом ударе – это то, что у него определённо можно почерпнуть», — цитирует Богарда официальный сайт АТР.

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