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«Уговариваю родителей купить». Мирра — о том, на что потратит призовые с «Ролан Гаррос»

«Уговариваю родителей купить». Мирра — о том, на что потратит призовые с «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что хочет купить себе на призовые с победного «Ролан Гаррос» — 2026.

«Ай, даже не знаю, что хочется, вроде всё есть… Уговариваю маму с папой купить мне ещё один набор LEGO, но они что-то пока не соглашаются (улыбается). Так что посмотрим. У меня стоят уже пять собранных наборов LEGO, всяких разных. Если решим купить, приду в магазин, выберу там один из самых больших, чтобы подольше удовольствие было. У меня уже стоят две гоночные машины «Формула-1». Может быть, ещё одну какую-нибудь из них возьму», — поделилась Мирра в интервью для «Чемпионата».

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.

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