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Мирра Андреева рассказала, получила ли она поздравление от Роджера Федерера

Мирра Андреева рассказала, получила ли она поздравление от Роджера Федерера
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 Мирра Андреева ответила, написал ли ей Роджер Федерер после финала. Ранее Мирра признавалась, что на протяжении Открытого чемпионата Франции смотрела матчи швейцарского теннисиста.

«Роджер случайно не писал? Пока нет. Новак – да, от Роджера – пока ничего не пришло. Думаю, он сильно занят своими делами, ничего страшного», — сказала Мирра в интервью для «Чемпионата».

Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала также два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.

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