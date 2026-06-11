«Против монстра буду играть». Мирра рассказала, как тренер готовила её к финалу «РГ»

Шестая ракетка мира Мирра Андреева поделилась тем, как тренер Кончита Мартинес готовила её к финалу «Ролан Гаррос» против Майи Хвалиньски.

«Кончита меня подготовила просто на все 100%. Я уже в какой-то момент думаю: «Я против какого-то монстра, наверное, буду играть» (улыбается). Что мне Кончита ни расскажет – «с этого мяча она так будет играть, с этого мяча она это сделает» – у неё как будто на всё был ответ. Я начала больше нервничать, но потом как-то успокоилась и уже нормально всё воспринимала», — рассказала Мирра в интервью для «Чемпионата».

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