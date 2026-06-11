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«Против монстра буду играть». Мирра рассказала, как тренер готовила её к финалу «РГ»

«Против монстра буду играть». Мирра рассказала, как тренер готовила её к финалу «РГ»
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Шестая ракетка мира Мирра Андреева поделилась тем, как тренер Кончита Мартинес готовила её к финалу «Ролан Гаррос» против Майи Хвалиньски.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Кончита меня подготовила просто на все 100%. Я уже в какой-то момент думаю: «Я против какого-то монстра, наверное, буду играть» (улыбается). Что мне Кончита ни расскажет – «с этого мяча она так будет играть, с этого мяча она это сделает» – у неё как будто на всё был ответ. Я начала больше нервничать, но потом как-то успокоилась и уже нормально всё воспринимала», — рассказала Мирра в интервью для «Чемпионата».

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.

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