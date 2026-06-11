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Муратоглу назвал две причины, по которым Зверев выиграл «Ролан Гаррос»

Муратоглу назвал две причины, по которым Зверев выиграл «Ролан Гаррос»
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Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу назвал два фактора, благодаря которым немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Интересно разобраться, почему Саша Зверев стал чемпионом турнира «Большого шлема». Если сравнить игру Саши четыре‑пять лет назад с тем, как он играет сейчас, видна значительная эволюция. Раньше он допускал очень много двойных ошибок — он решил эту проблему. Изменились его игра и позиционирование на корте.

Четыре‑пять лет назад он стоял в трёх метрах за задней линией, много перемещался, почти ничего не пропускал, играл глубоко — и этого хватало, чтобы обыгрывать всех игроков, кроме самых лучших. Сегодня он в целом располагается гораздо ближе к задней линии. Это даёт ему возможность смещаться вглубь корта, когда мяч летит короче, и использовать это преимущество — а также эффективнее действовать после подачи. У него одна из лучших подач в мире. А когда ты готов выходить к сетке, игра становится совсем другой.

Именно эти два основных изменения и сделали его чемпионом «Большого шлема». И я помню, как два года назад говорил, что он никогда не выиграет «Большой шлем», если продолжит играть так же. Нужно играть, чтобы побеждать, а не рассчитывать на то, что соперник ошибётся, — и это серьёзный сдвиг», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

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