Вердаско: на старте матча не мог найти правильный ритм

Испанец Фернандо Вердаско, одолевший во втором круге «Мастерса» в Париже француза Арно Клемана со счётом 3:6, 6:3, 6:0, прокомментировал ход поединка.

«В первом и начале второго сета у меня были некоторые проблемы. Арно сразу приспособился к быстроте покрытия, а я долго не мог поймать правильный ритм. Манера игры Клемана подходит для таких скоростных площадок. В решающей партии француз выглядел уставшим и допускал много двойных ошибок. В конце матча я показал неплохой теннис, что придаёт мне уверенности в себе», — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.