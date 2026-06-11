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Макнэми встал на защиту Зверева в ситуации с девушкой спортсмена

Макнэми встал на защиту Зверева в ситуации с девушкой спортсмена
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Пол Макнэми встал на защиту немецкого теннисиста Александра Зверева после обвинений по подозрению в «нанесении побоев и причинении телесных повреждений» его бывшей девушке Бренде Петеа.

«Факты — только факты. В праве действует презумпция невиновности. Против Зверева были выдвинуты обвинения в немецком суде. Было вынесено судебное решение, которое сформулировано так: «Это решение не является вердиктом и не касается вопроса виновности или невиновности». Зверев имеет законное право отстаивать свою позицию», — приводит слова Макнэми We love tennis.

Напомним, в 2023 году участковый суд Берлина вынес в отношении немецкого теннисиста постановление о наложении штрафа в размере € 450 000. В итоге дело было урегулировано мирным путём два года спустя — после недели судебных заседаний.

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