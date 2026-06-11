«Мне это за радость». Мирра – о славе и давлении после победы на «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева ответила, ощущает ли дополнительное давление после победы на грунтовом турнире «Большого шлема».

«Я в целом внимание люблю, поэтому для меня особо ничего не поменялось. Конечно, это первые два-три дня, до сих пор приходит много сообщений, интервью здесь, интервью там… Я поговорить очень люблю, поэтому для меня это больше за радость, что сейчас ещё внимание ко мне пришло. Не думаю, что это добавит какого-то давления», — призналась Мирра в интервью для «Чемпионата».

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте.