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Мирра Андреева снялась с «пятисотника» в Берлине

Мирра Андреева снялась с «пятисотника» в Берлине
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не выступит на турнире категории WTA-500 в Берлине, который пройдёт с 15 по 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

«Сообщаем, что Мирра снялась с нашего турнира. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне и надеемся скоро увидеться!» – говорится в заявлении пресс-службы.

6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Это стало первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки.

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