Медведев — Богард: текстовая онлайн-трансляция матча турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Сегодня, 11 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках второго круга состоится матч между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и нидерландцем Тейсом Богардом, занимающим в мировом рейтинге 779-е место.

Начало встречи запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Богардом.

Этот матч станет первым противостоянием в истории встреч двух теннисистов, ранее они не играли друг с другом на уровне АТР-тура.

Действующий победитель турнира в Хертогенбосхе — представитель Канады Габриэль Диалло.