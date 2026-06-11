Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Богард: текстовая онлайн-трансляция матча турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Медведев — Богард: текстовая онлайн-трансляция матча турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
Комментарии

Сегодня, 11 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках второго круга состоится матч между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и нидерландцем Тейсом Богардом, занимающим в мировом рейтинге 779-е место.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 16:30 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейс Богард
779
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард

Начало встречи запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Богардом.

Этот матч станет первым противостоянием в истории встреч двух теннисистов, ранее они не играли друг с другом на уровне АТР-тура.

Действующий победитель турнира в Хертогенбосхе — представитель Канады Габриэль Диалло.

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
Материалы по теме
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android