Медведев — Богард: текстовая онлайн-трансляция матча турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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Сегодня, 11 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках второго круга состоится матч между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и нидерландцем Тейсом Богардом, занимающим в мировом рейтинге 779-е место.
Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 16:30 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
779
Тейс Богард
Т. Богард
Начало встречи запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Богардом.
Этот матч станет первым противостоянием в истории встреч двух теннисистов, ранее они не играли друг с другом на уровне АТР-тура.
Действующий победитель турнира в Хертогенбосхе — представитель Канады Габриэль Диалло.
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