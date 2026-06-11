Потапова снялась по ходу матча с Сёнмез на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе

27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) по ходу матча второго круга с турчанкой Зейнеп Сёнмез, занимающей в мировом рейтинге 67-е место.

В первом сете Потапова уступила, забрав лишь один гейм (1:6). После этого она взяла медицинский тайм-аут. Во второй партии девушки смогли провести два гейма, которые выиграла Сёнмез, а затем матч был досрочно закончен.

На недавнем «Ролан Гаррос» Потапова дошла до 1/4 финала, где уступила россиянке Анне Калинской. Действующей победительницей турнира в Хертогенбосхе является Элисе Мертенс (Бельгия).