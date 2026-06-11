Потапова снялась по ходу матча с Сёнмез на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе
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27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) по ходу матча второго круга с турчанкой Зейнеп Сёнмез, занимающей в мировом рейтинге 67-е место.
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 12:10 МСК
27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
67
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
В первом сете Потапова уступила, забрав лишь один гейм (1:6). После этого она взяла медицинский тайм-аут. Во второй партии девушки смогли провести два гейма, которые выиграла Сёнмез, а затем матч был досрочно закончен.
На недавнем «Ролан Гаррос» Потапова дошла до 1/4 финала, где уступила россиянке Анне Калинской. Действующей победительницей турнира в Хертогенбосхе является Элисе Мертенс (Бельгия).
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