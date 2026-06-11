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Призовые на Уимблдоне увеличатся на 20% по сравнению с 2025 годом

Призовые на Уимблдоне увеличатся на 20% по сравнению с 2025 годом
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Призовой фонд Уимблдона, который пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля, увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В 2026 году общая сумма призовых выплат составит £ 64,2 млн. Год назад призовой фонд достигал £ 53,5 млн. Чемпионы турнира получат по £ 3,6 млн, финалисты – £ 1,8 млн.

Минувшей весной топовые теннисисты выступали с требованием увеличить призовые на турнирах «Большого шлема» и даже угрожали бойкотировать соревнования.

Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. У женщин год назад побеждала полька Ига Швёнтек, ныне занимающая в рейтинге WTA третье место.

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