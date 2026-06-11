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Уго Умбер — Бенжамен Бонзи, результат матча 11 июня 2026, счёт 1:2, 2-й круг; ATP 250 Хертогенбосх

Бонзи вышел в третий круг турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв Умбера
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99-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев своего соотечественника Уго Умбера, занимающего в мировом рейтинге 33-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 12:10 МСК
Уго Умбер
33
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Бенжамен Бонзи
99
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

По ходу матча Умбер сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Бонзи подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Бонзи сразится с австралийцем Алексом де Минором (шестая ракетка мира).

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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