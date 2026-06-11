Бонзи вышел в третий круг турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв Умбера

99-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев своего соотечественника Уго Умбера, занимающего в мировом рейтинге 33-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

По ходу матча Умбер сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Бонзи подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Бонзи сразится с австралийцем Алексом де Минором (шестая ракетка мира).