Бонзи вышел в третий круг турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв Умбера
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99-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев своего соотечественника Уго Умбера, занимающего в мировом рейтинге 33-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 12:10 МСК
33
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
99
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
По ходу матча Умбер сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Бонзи подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Бонзи сразится с австралийцем Алексом де Минором (шестая ракетка мира).
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