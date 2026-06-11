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Старт игрового дня на «пятисотнике» в Лондоне отложен из-за дождя

Старт игрового дня на «пятисотнике» в Лондоне отложен из-за дождя
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Начало матчей на турнире категории WTA-500 в Лондоне, которые должны состояться в четверг, 11 июня, отложено из-за дождя.

Начало игрового дня было запланировано на 13:30 мск. Первым запуском должны сыграть Хэрриет Дарт (Великобритания) и Камилла Рахимова (Узбекистан), а также Сорана Кырстя (Румыния) и Эмма Радукану (Великобритания). Матчи перенесены на два часа и начнутся не ранее 15:30 мск.

Также днём ранее была остановлена встреча Мари Боузковой и Донны Векич, она возобновится не ранее 15:00 мск.

Действующей чемпионкой турнира WTA-500 в Лондоне является немецкая теннисистка Татьяна Мария (52-я ракетка мира).

Сетка "пятисотника" в Лондоне
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