Серена Уильямс и Виктория Мбоко снялись с «пятисотника» в Лондоне из-за травмы канадки

Дуэт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко снялся с парного «пятисотника» в Лондоне из-за полученной накануне Мбоко травмы. Спортсменки должны были сразиться с Лаурой Зигемунд и Лейлой Фернандес.

Днём ранее Виктория Мбоко играла на турнире в одиночном разряде с чешкой Каролиной Плишковой. Во время матча она неудачно упала на корте, после чего была вынуждена досрочно завершить встречу.

В первом круге в Лондоне Уильямс и Мбоко одержали победу над Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф (7:6 (7:2), 6:2).