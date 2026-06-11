Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс и Виктория Мбоко снялись с «пятисотника» в Лондоне из-за травмы канадки

Серена Уильямс и Виктория Мбоко снялись с «пятисотника» в Лондоне из-за травмы канадки
Комментарии

Дуэт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко снялся с парного «пятисотника» в Лондоне из-за полученной накануне Мбоко травмы. Спортсменки должны были сразиться с Лаурой Зигемунд и Лейлой Фернандес.

Лондон — парный разряд (ж). 1/4 финала
11 июня 2026, четверг. 12:55 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Фернандес Л. Зигемунд
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
В. Мбоко С. Уильямс

Днём ранее Виктория Мбоко играла на турнире в одиночном разряде с чешкой Каролиной Плишковой. Во время матча она неудачно упала на корте, после чего была вынуждена досрочно завершить встречу.

В первом круге в Лондоне Уильямс и Мбоко одержали победу над Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф (7:6 (7:2), 6:2).

Материалы по теме
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android