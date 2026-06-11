Серена Уильямс и Виктория Мбоко снялись с «пятисотника» в Лондоне из-за травмы канадки
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Дуэт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко снялся с парного «пятисотника» в Лондоне из-за полученной накануне Мбоко травмы. Спортсменки должны были сразиться с Лаурой Зигемунд и Лейлой Фернандес.
Лондон — парный разряд (ж). 1/4 финала
11 июня 2026, четверг. 12:55 МСК
Лейла Фернандес
Лаура Зигемунд
Л. Фернандес Л. Зигемунд
Окончен
Rt
|1
|2
|3
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Виктория Мбоко
Серена Уильямс
В. Мбоко С. Уильямс
Днём ранее Виктория Мбоко играла на турнире в одиночном разряде с чешкой Каролиной Плишковой. Во время матча она неудачно упала на корте, после чего была вынуждена досрочно завершить встречу.
В первом круге в Лондоне Уильямс и Мбоко одержали победу над Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф (7:6 (7:2), 6:2).
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