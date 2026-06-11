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Экс-теннисист Макинрой назвал отсутствие Алькараса на Уимблдоне разочарованием

Экс-теннисист Макинрой назвал отсутствие Алькараса на Уимблдоне разочарованием
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Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался об отсутствии второй ракетки мира Карлоса Алькараса на Уимблдоне. Испанский теннисист получил повреждение кисти 14 апреля 2026 года в матче первого круга турнира ATP-500 в Барселоне с финном Отто Виртаненом.

«Я был подавлен и разочарован тем, что его не было на «Ролан Гаррос». Сейчас он лучший представитель нашего вида спорта, с учётом того, что он привносит в игру, и потому его отсутствие по-настоящему огорчает. Эти две недели были безумными — и в каком‑то смысле они отчасти компенсировали его отсутствие. Появились возможности для тех, кто и не думал оказаться в такой позиции. С этой точки зрения это можно считать плюсом. Но когда нет твоего лучшего игрока — первого или второго, того, кого ты считаешь сильнейшим, — это больно. Когда я узнал, что он также снялся с Уимблдона, это стало ещё одной разочаровывающей новостью. Мы все молимся и надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее», — приводит слова Макинроя We love tennis.

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