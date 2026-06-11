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Белинда Бенчич не сыграет на «пятисотниках» в Лондоне и Берлине из-за травмы лодыжки

Белинда Бенчич не сыграет на «пятисотниках» в Лондоне и Берлине из-за травмы лодыжки
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11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич снялась с турниров категории WTA-500 в Лондоне и Берлине из-за травмы лодыжки. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети.

«Мне очень жаль, что пришлось сняться с турниров в Лондоне и Берлине на следующей неделе. Я получила небольшую травму правой лодыжки, что требует немного отдыха для того, чтобы полностью выздороветь. Ничто так не делает больно, как тот факт, что не смогу сыграть в эти недели на своём любимом покрытии, но я вернусь и встречусь с вами на Уимблдоне! Спасибо всем за добрые слова и поддержку», – написала Бенчич у себя на странице в соцсети.

На турнире в Лондоне Бенчич заменит Камилла Рахимова.

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