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Теннисисты рассказали о своих фаворитах на чемпионате мира по футболу — 2026

Теннисисты рассказали о своих фаворитах на чемпионате мира по футболу — 2026
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Известные теннисисты ответили на вопрос, кого они хотели бы видеть победителем чемпионата мира по футболу – 2026 и кто его выиграет на самом деле. Турнир стартует в четверг, 11 июня. Опрос опубликовал аккаунт Tennis TV в соцсети.

Прогнозы теннисистов на победителя чемпионата мира – 2026:

Новак Джокович: «Финал между Португалией и Мексикой. Португалия выиграет со счётом 2:0 или 2:1».
Жоао Фонсека: «Хочу Бразилию, она и будет».
Джек Дрейпер: «It's coming home» (англ. «Он [трофей] возвращается домой», отсылка на песню Three Lions, написанную в 1996 году и являющуюся гимном английской сборной. – Прим. «Чемпионата»).
Гаэль Монфис: «Франция».
Бен Шелтон: «США».
Артюр Фис: «Хочу, чтобы победила Франция. И думаю, победит она или Аргентина».

Примечательно, что среди опрошенных все спортсмены, кроме Новака Джоковича, назвали фаворитом команду из своей родной страны.

Календарь чемпионата мира по футболу - 2026
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