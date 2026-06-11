Экс-теннисист Джонсон: Звереву не хватает звания первой ракетки мира

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро американский теннисист Стив Джонсон прокомментировал карьеру третьей ракетки мира Александра Зверева после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Саша теперь — победитель турнира «Большого шлема», он уже выигрывал Итоговый турнир ATP, кучу турниров серии Masters 1000, золотую медаль на Играх, одержал более 750 побед. Кажется, он не выигрывал Кубок Дэвиса, но, честно говоря, сейчас этот трофей уже не имеет особого значения. Правда в том, что ему всё‑таки не хватает звания первой ракетки мира», — приводит слова Джонсона We love tennis.