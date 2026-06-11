Барбора Крейчикова уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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45-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе после победы над бельгийкой Ханне Вандевинкель, занимающей в мировом рейтинге 97-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 14:50 МСК
45
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
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97
Ханне Вандевинкель
Х. Вандевинкель
По ходу матча Крейчикова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойта из 11. Вандевинкель подала навылет два раза, сделала пять двойных ошибок, а также не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В следующем круге Крейчикова сразится с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния).
Комментарии
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