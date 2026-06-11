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Адриан Маннарино — Артур Риндеркнеш, результат матча 11 июня 2026, счёт 2:1, 2-й круг; ATP 250 Хертогенбосх

Маннарино обыграл Риндеркнеша во втором круге турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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46-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино во втором круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) одолел своего соотечественника Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 13:45 МСК
Адриан Маннарино
46
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 5 		6 3
         
Артур Риндеркнеш
24
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

По ходу матча Маннарино сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных. Риндеркнеш подал навылет 15 раз, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Маннарино сразится с Чжан Чжичжэнем.

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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