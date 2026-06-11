Маннарино обыграл Риндеркнеша во втором круге турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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46-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино во втором круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) одолел своего соотечественника Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.
Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 13:45 МСК
46
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
24
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
По ходу матча Маннарино сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных. Риндеркнеш подал навылет 15 раз, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Маннарино сразится с Чжан Чжичжэнем.
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