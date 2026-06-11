Маннарино обыграл Риндеркнеша во втором круге турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

46-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино во втором круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) одолел своего соотечественника Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

По ходу матча Маннарино сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных. Риндеркнеш подал навылет 15 раз, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Маннарино сразится с Чжан Чжичжэнем.