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Зверев — о Синнере: к счастью, мне не пришлось с ним встретится на «РГ»

Зверев — о Синнере: к счастью, мне не пришлось с ним встретится на «РГ»
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Третья ракетка мира Александр Зверев обрадовался тому, что не встретился на «Ролан Гаррос» — 2026 с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«К счастью, мне не пришлось с ним встретиться на «Ролан Гаррос». Это не значит, что я не хочу с ним играть. Я хочу встречаться с ним в самые важные моменты — в решающих матчах. Надеюсь, мы сыграем друг против друга на Уимблдоне. Я чувствовал себя уверенно против всех, кроме Янника. Но надеюсь переломить эту тенденцию уже в этом сезоне. В чём его секрет? Да в том, что он просто лучший. Он не даёт тебе ни секунды передышки, не позволяет войти в ритм игры. Он обрушивается на тебя на полной скорости», — приводит слова Зверева We love tennis.

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