Оже-Альяссим обыграл Фучовича и вышел в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
Поделиться
Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 15:50 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
75
Мартон Фучович
М. Фучович
Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил шесть подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Мартон Фучович сделал в игре один эйс, допустил восемь двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за матч.
За право выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Феликс Оже-Альяссим поспорит с польским теннисистом Камилем Майхшаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2026
-
17:33
-
17:10
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:19
-
15:56
-
15:12
-
14:54
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
12:41
-
12:40
-
12:10
-
12:03
-
11:40
-
11:16
-
11:10
-
10:53
-
10:35
-
10:30
-
10:27
-
10:16
-
10:00
-
09:56
-
09:39
-
09:34
-
09:30