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Феликс Оже-Альяссим — Мартон Фучович, результат матча 11 июня 2026, счет 2:0, 2-й круг АТР-250 Хертогенбосх

Оже-Альяссим обыграл Фучовича и вышел в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 15:50 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мартон Фучович
75
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил шесть подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Мартон Фучович сделал в игре один эйс, допустил восемь двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за матч.

За право выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Феликс Оже-Альяссим поспорит с польским теннисистом Камилем Майхшаком.

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