Оже-Альяссим обыграл Фучовича и вышел в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил шесть подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Мартон Фучович сделал в игре один эйс, допустил восемь двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за матч.

За право выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Феликс Оже-Альяссим поспорит с польским теннисистом Камилем Майхшаком.