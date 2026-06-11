Ник Кирьос проиграл 104-й ракетке мира во втором круге турнира АТР-250 в Штутгарте
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не смог выйти в 1/4 финала турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия), уступив в матче второго круга японцу Со Симабукуро (104-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.
Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 15:35 МСК
104
Со Симабукуро
С. Симабукуро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 5
|4
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты. За время матча Ник Кирьос выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать единственный брейк-пойнт. Симабукуро сделал в игре 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт, который заработал в матче.
В 1/4 финала турнира в Штутгарте Со Симабукуро сразится с победителем встречи между американскими теннисистами Маркосом Гироном и Беном Шелтоном.
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