Тейлор Фриц с трудом обыграл Мартина Ландалуса во втором круге турнира в Штутгарте

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга испанца Мартина Ландалуса (58-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Мартин Ландалус выполнил 14 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Тейлор Фриц сделал в игре 25 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сразится с итальянским теннисистом Маттией Беллуччи.