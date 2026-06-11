Тейлор Фриц с трудом обыграл Мартина Ландалуса во втором круге турнира в Штутгарте
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга испанца Мартина Ландалуса (58-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 7:6 (7:3).
Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 17:45 МСК
58
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|5
|6 3
|
|7
|7 7
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Мартин Ландалус выполнил 14 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Тейлор Фриц сделал в игре 25 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сразится с итальянским теннисистом Маттией Беллуччи.
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