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Мартин Ландалус — Тейлор Фриц, результат матча 11 июня 2026, счет 1:2, 2-й круг АТР-250 Штутгарт

Тейлор Фриц с трудом обыграл Мартина Ландалуса во втором круге турнира в Штутгарте
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга испанца Мартина Ландалуса (58-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 7:6 (7:3).

Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 17:45 МСК
Мартин Ландалус
58
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 6 3
6 4 		7 7 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Мартин Ландалус выполнил 14 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Тейлор Фриц сделал в игре 25 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сразится с итальянским теннисистом Маттией Беллуччи.

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