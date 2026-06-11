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Матчи турниров АТР и WTA в Хертогенбосхе перенесены на 12 июня из-за дождя

Матчи турниров АТР и WTA в Хертогенбосхе перенесены на 12 июня из-за дождя
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Матчи турниров АТР-250 и WTA-250 в Хертогенбосхе перенесены на завтра, 12 июня, из-за дождливой погоды. Ранее была приостановлена встреча российского теннисиста Даниила Медведева с представителем Нидерландов Тейсом Богардом при счёте 6:3, 2:3 в пользу россиянина.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
3 		3
         
Тейс Богард
779
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард

Матчи турнира в Хертогенбосхе, которые были перенесены на 12 июня:

Даниил Медведев (Россия) – Тейс Богард (Нидерланды) – 6:3, 2:3;

Нуну Боржеш (Португалия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:3, 6:5;

Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:4, 0:1;

Кэти Макнелли (США) – Солана Сьерра (Аргентина) – 5:2.

Мужской и женский турниры в Хертогеносхе проходят с 8 по 15 июня. Действующими победителями соревнований являются канадей Габриэль Диалло и бельгийка Элисе Мертенс.

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