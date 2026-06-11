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«Когда другие психуют, я сосредоточена». Юниорка Доценко — о сильном характере

«Когда другие психуют, я сосредоточена». Юниорка Доценко — о сильном характере
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Четвертьфиналистка юниорского «Ролан Гаррос», 14-летняя российская теннисистка Екатерина Доценко рассказала, как стойкость и сильный характер помогают ей в поединках.

«Мне много кто говорит про мой характер. Я всегда была такая спокойная на матчах. Думаю, это просто уже привычка. Я всегда хотела отличаться: когда другие психуют, кричат, я более сосредоточена на матче, веду себя спокойно, уравновешенно, и мне это сильно помогает.

В обычной жизни я очень разговорчивая, весёлая, много смеюсь. В компании друзей я, наверное, самая громкая и весёлая. Даже тренеры иногда подшучивают, что я слишком громко смеюсь», — сказала Доценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Екатериной читайте на нашем сайте в пятницу, 12 июня, в 8:00 по московскому времени.

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