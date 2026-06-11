Все встречи турнира WTA-500 в Лондоне перенесены на 12 июня

Сегодня, 11 июня, в рамках игрового дня турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания) должны были состояться встречи второго круга. Из-за дождя все игры были перенесены на пятницу, 12 июня.

Встречи, которые были перенесены на 12 июня:

Сорана Кырстя (Румыния) – Эмма Радукану (Великобритания);

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Камилла Рахимова (Узбекистан);

Мари Боузкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 5:6;

Елена Рыбакина (Казахстан) – Татьяна Мария (Германия);

Жаклин Кристиан (Румыния) – Кэти Бултер (Великобритания).

Турнир в Лондоне проходит с 8 по 15 июня. Действующей победительницей соревнований является немецкая теннисистка Татьяна Мария.